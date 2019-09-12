السعودية اليوم / "هيئة الغذاء والدواء بتبوك" تنظم ورشة عمل حول الأعطال في الأجهزة الطبية



تبوك 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة تبوك أمس، بالتعاون مع إدارة الجودة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، ورشة عمل عن الأعطال في الأجهزة الطبية، وذلك

بمستشفى الملك فهد التخصصي.

وتناولت الورشة أهمية التأكيد على دور الممارس الصحي في سرعة الإبلاغ عن الأعطال في الأجهزة الطبية والاستجابة للتنبيهات المرسلة من قبل هيئة الغذاء والدواء، والتي تساهم في الحفاظ على سلامة المرضى ورفع ثقافة الإبلاغ لما له دور كبير في المعرفة التامة في تحديد التحديات التي تواجه الإدارات المعنية.

وأوضحت مديرة إدارة الجودة بصحة تبوك الدكتورة شيماء البلوى أن 50 ممارساً صحياً يمثلون إدارات الجودة والرعاية الصيدلية والتمريض والصيانة الطبية استفادوا من هذه الورشة عبر تدريبهم على الأنظمة الجديدة، موجهةً شكرها للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة لمساهمتها في رفع مستوى العاملين في مختلف الإدارات الطبية فيما يخص كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية وسرعة الاستجابة للتنبيهات المتعلقة بالأعطال والإبلاغ عنها.

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12:55ت م

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