السعودية اليوم / محافظ عنيزة يشهد انطلاقة البرامج المصاحبة لموسم "تمور عنيزة 40 "



عنيزة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم أمس، انطلاق البرامج المصاحبة لموسم عنيزة للتمور ٤٠ ، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية، وذلك بالمدينة الغذائية.

وبين رئيس الغرفة التجارية الصناعية نزار بن حمد الحركان أن الغرفة حرصت على دعم موسم عنيزة للتمور 40 بحزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة، التي تهم أصحاب الشأن مثل أسبوع المزارع ، وأسبوع صناعات التمور، وأسبوع ريادة الأعمال، وأسبوع التصدير، التي تهتم بالمواضيع المرتبطة بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الحركان إلى أن أسبوع المزارع الذي انطلق أمس، يهدف إلى التعريف بجميع الخدمات التي تقدم للمزارع في سبيل المحافظة على منتج التمور وأهمية الاهتمام به وتسويقه وتصديره.

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12:48ت م

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