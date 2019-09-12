السعودية اليوم / رئيس بلدية أحد المسارحة يقف على الخدمات المقدمة للمواطنين في قرى المحافظة



أحد المسارحة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

قام رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة الدكتور سالم بن علي آل منيف أمس، بجولة تفقدية على عدد من القرى التابعة للمحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها، للوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين والاطلاع على المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بتلك القرى.

وشملت الجولة قرية الحامظة، والخرابة، والمهدج، والعالية، والحللحة والخرق، والشعوب، والحصمة، وغلبينة، والشريمية، وحوراق، ووادي طير، والمحاميل، والقراعية الشرقية، والغربية، وشطيفية، والطواهرة الشرقية والغريبة، وحلل الطواهري، وابو عمران، ورعشة، والظبره والقزعي، والسويدية، لمتابعة سير العمل على عدد من المشروعات التنموية المنفذة، ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها في تلك القرى والمراكز.

واستمع الدكتور آل منيف خلال الجولة، لأهالي القرى واحتياجاتهم ومقترحاتهم وآرائهم فيما يتم إنجازه من مشروعات تنموية، مؤكداً أن المواطن هو أساس العملية التنموية للرقي المحافظة والقرى التابعة لها.

// انتهى //

12:21ت م

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