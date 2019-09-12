السعودية اليوم / وكيل وزارة "البيئة " يتفقد سدي " وادي جازان " و " وادي بيش "



جيزان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني أمس، سدي " وادي جازان " و " وادي بيش.

وتفقد الدكتور الشيباني خلال جولته التفقدية، سير العمل في مشروع محطة التنقية على سد وادي جازان، مطلعاً على منشآت السد واحتياجات التحسين والتطوير المطلوبة لرفع كفاءة السد، إضافة إلى كامل منشآت سد "وادي بيش"، وآلية التشغيل ومشروعات الوزارة الجاري تنفيذها بالسد.

بعد ذلك ترأس وكيل وزارة البيئة اجتماعاً، ضم فريق العمل من وكالة الوزارة لشؤون المياه وفرع الوزارة بجازان في مقر الفرع، بمشاركة الإدارة العامة للأمن الصناعي بالوزارة، جرى خلاله التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بما يحقق رؤية الوزارة وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

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11:49ت م

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