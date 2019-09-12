السعودية اليوم / محافظ الداير بني مالك يلتقي مدير فرع التجارة بمنطقة جازان



الداير بني مالك 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة بمكتبه أمس، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة جازان إبراهيم عطيف، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالجميع، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة.

كما ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك لتفعيل دور الوزارة بشكل أكبر في المحافظة ومراكزها وقراها، وضرورة تدعيم لجان المحافظة بممثلين للوزارة لمراقبة الاسعار والنشاطات التجارية المختلفة، ومتابعة بلاغات المستهلكين عن الأسعار والمغالة في أسعار السلع ومباشرتها والتعامل معها.

وفي ختام اللقاء أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة جازان عن شكره لمحافظ الداير بني مالك على حسن الاستقبال، مؤكداً حرص فرع وزارة التجارة بالمنطقة على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لأبناء المنطقة ودعمهم بكل المتطلبات، وتكثيف أعمال الرقابة على الأعمال التجارية بما يضمن سلامة وخدمة المستهلكين.

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11:37ت م

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