السعودية اليوم / كشافة المملكة تختتم مُشاركتها بالمؤتمر الكشفي العربي الـ 29 في شرم الشيخ



شرم الشيخ 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت جمعية الكشافة العربية

وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً ومميزاً للوفد السعودي بدأ بانتخاب أمين عام الجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي رئيساً لأمانة المؤتمر، كما شارك الوفد في ورش العمل التي عقدت بالمؤتمر في مسارات خطة الاستراتيجية الكشفية العربية، شملت تجديد الكشفية، والوصول للجميع، وتعزيز صورة الحركة الكشفية، والحوكمة ودعم الجمعيات.

ونظم الوفد السعودي معرضاً بالمناسبة عرض فيه جزء من تجارب الجمعية في موضوع التنمية المستدامة.

وقدم رئيس الوفد الكشفي السعودي الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد شكره وتقديره للاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر على حسن التنظيم، واثنى على أعضاء الوفد الكشفي السعودي على ما قدموه خلال المؤتمر من جهود ومشاركة فاعلة كانت محل تقدير وثناء المسؤولين الكشفيين عالمياً وعربياً.

// انتهى //

11:24ت م

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شرم الشيخ 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية يوم أمس، مُشاركتها بالمؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وكان موضوعه " الكشفية وأهداف التنمية المستدامة ".وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً ومميزاً للوفد السعودي بدأ بانتخاب أمين عام الجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي رئيساً لأمانة المؤتمر، كما شارك الوفد في ورش العمل التي عقدت بالمؤتمر في مسارات خطة الاستراتيجية الكشفية العربية، شملت تجديد الكشفية، والوصول للجميع، وتعزيز صورة الحركة الكشفية، والحوكمة ودعم الجمعيات.ونظم الوفد السعودي معرضاً بالمناسبة عرض فيه جزء من تجارب الجمعية في موضوع التنمية المستدامة.وقدم رئيس الوفد الكشفي السعودي الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد شكره وتقديره للاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر على حسن التنظيم، واثنى على أعضاء الوفد الكشفي السعودي على ما قدموه خلال المؤتمر من جهود ومشاركة فاعلة كانت محل تقدير وثناء المسؤولين الكشفيين عالمياً وعربياً.// انتهى //11:24ت م0035

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