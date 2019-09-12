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بقرار السيسي .. الصاوي نائباً عاماً جديداً
متابعات الخليج 365 - القاهرة
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا جديدًا، خلفًا للمستشار نبيل صادق الذي سيحال إلى التقاعد.
وبحسب القانون المصري، تكون ولاية القاضي في منصب النائب العام، لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبًا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية الاختيار من بينهم.
وكان المستشار حمادة الصاوي قد انُتدب سابقًا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة كما شغل المستشار حمادة الصاوي منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام.
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