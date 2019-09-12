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المملكة والعراق تتفقان على موعد فتح منفذ عرعر
بهدف أغراض تجارية وسيكون بشكل تجريبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أفادت وكالة الأنباء العراقية، صباح اليوم الخميس، بأن العراق والمملكة اتفقتا على فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية منتصف الشهر المقبل بشكل تجريبي.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، كاظم العقابي: “سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي يوم 15 أكتوبر، مع اتفاق بيننا”.
وأوضحت الوكالة أن المشروع يعد “وليدًا” للاتفاقيات بين العراق والمملكة، ويعد هذا التحرك خطوةً إيجابيةً من أجل فتح جميع المنافذ مع المملكة.
من جهته، أكد وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية، ماجد المرزم أنه “تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين البلدين وتطوير التجارة بينهما”.
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