شكرا لقرائتكم اللواء المقبل يتفقد منافذ ومطارات جوازات نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-12 اللواء المقبل يتفقد منافذ ومطارات جوازات نجران وجه بحل الصعوبات التي تواجه سير العمل متابعات الخليج 365 - واس تفقد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل يرافقه مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان اليوم المطارات والمنافذ التابعة لجوازات منطقة نجران.

ووقف اللواء المقبل على سير العمل في مطاري نجران وشرورة، إضافة إلى منفذي الخضراء والوديعة، وذلك للإشراف على الخدمات المقدمة من قبل المديرية العامة للجوازات عبر تلك المنافذ لتسهيل إجراءات قدوم ومغادرة المسافرين بكل يسر وسهولة والسعي في تطوير الخدمات للمسافرين.

والتقى اللواء المقبل واللواء السليمان خلال الجولة التفقدية بمسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالمطارات والمنافذ، وبحث سبل التعاون المشترك بينهم، وأهمية تظافر الجهود بين قطاع الجوازات وتلك الإدارات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وحل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل. Advertisements







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء المقبل يتفقد منافذ ومطارات جوازات نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.