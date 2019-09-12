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أمطار رعدية مع رياح على الباحة لـ8 ساعات
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة لهذا اليوم ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية منطقة الباحة، تبدأ الساعة 12 ظهراً ، وتستمر إلى 8 مساءً.
ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات والحجرة, العقيق ، والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على الجميع بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
وشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مشيراً إلى أن الدفاع المزني يعمل لخدمة الجميع واستقبال بلاغاتهم من خلال الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
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