2019-09-12

له 6 أهداف.. تفاصيل برنامج مسك تدرّب للمعلم ورابط التسجيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت مسك الخيرية برنامج تدّرب للمعلم، للمشاركة في تعليم الطلاب ورفع جودة التعليم في المملكة.

ولفتت مسك إلى أن البرنامج سيكون في جدة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وقد يتطلب بعض الانتقال من مدينة إلى أخرى، حيث يبدأ يوم 6 أكتوبر المقبل حتى يناير 2020، ويمكن التسجيل فيه عبر الرابط هنا

وقالت مسك: إن المستهدفين من البرنامج هم حديثو التخرج من حملة درجة البكالوريوس في تخصص تدريس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتخصص اللغة الإنجليزية (حملة درجة الدراسات العليا مؤهلون كذلك للتقديم على البرنامج).

وستتولى مؤسسة مسك تقديم هذا البرنامج السعودي المميز للتدريب التربوي بالتعاون مع كامبريدج وإمكان وأعناب بحيث سيتم اختيار أفضل المتخرجين وتدريبهم وتمكينهم من المشاركة في تدريس الطلاب في مدارس المملكة لمدة عام دارسي واحد.

وتشمل الأهداف الأساسية للبرنامج السعودي للتدريب التربوي ما يلي:

*الإسهام في رفع وجودة التعليم

*تقديم مسارات مهنية شاملة وبديلة للإسهام في الحد من معدل البطالة بين الشباب.

*تحسين الصورة النمطية المرتبطة بمهنة التعليم والتدريس.

*تنمية مهارات العمل والمهارات القيادية لدى الشباب.

*تشكيل حلقة وصل بين المدارس وحديثي التخرج الموهوبين.

*تعزيز المشاركة المدنية

فوائد الانضمام للبرنامج بالنسبة للمتدرب:

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*تلقي شهادات مرموقة ومعترف بها من مؤسسة مسك وكامريدج (اختبارات كامريدج الدولية).

*اكتساب المعرفة والمهارات (في القيادة وتحليل البيانات على سبيل المثال) المطلوبة في أي قطاع عمل.

*الحصول على مرتبات شهرية أثناء فترة الدراسة والتدريب.

*إمكانية الحصول على وظيفة ثابتة ودائمة لدى المدارس أو الوزارات أو المؤسسات الاجتماعية أو الجهات الاستشارية أو الشركات الخاصة الرائدة عند إكمال البرنامج.

*التمتع بمزايا الانضمام إلى شبكة مسك للمهنيين الشباب (مثل قنوات النقاش والفعاليات والمشاركة في المناقشات التي تقيمها مسك).

المؤهلات والمتطلبات:

*أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

*أن يكون المتقدم قد تخرج من مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا خلال السنتين الماضيتين أو سيتخرج بحلول شهر يوليو 2019.

*أن يكون المعدل التراكمي للمتقدم 3.5 (من 4) أو أعلى.

*أن يحمل المتقدم درجة في اللغة الإنجليزية أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الرياضيات أو الحاسب أو العلوم الصحية (مثل الصيدلة).

*ألا يكون لدى المتقدم مؤهل أو درجة تربوية.

*مرشحو*وتخصص STEM: كفاءة عالية في اللغة الإنجليزية والعربية (مثل إحراز مستوى B2 في اختبار CEFR1 أو درجة 5.5 كحد أدنى في اختبار الايلتس أو درجة 70 في اختبار التوفل القائم على الإنترنت، 525 في اختبار التوفل الورقي.

*مرشحي تخصص اللغة الإنجليزية: الحصول على درجة 6.5 كحد أقصى في اختبار الايلتس ( أو ما يعادلها في اختبارات كفاءة اللغة الإنجليزية).