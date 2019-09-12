شكرا لقرائتكم أسماء المشرفين والمشرفات الجدد بالشؤون الصحية المدرسية بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-12 أسماء المشرفين والمشرفات الجدد بالشؤون الصحية المدرسية بتبوك متابعات الخليج 365 - تبوك اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، صباح اليوم الخميس، تكليف مشرفين ومشرفات جدد في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك.

والمكلفون الجدد هم: (أحمد شليل العنزي، عثمان سليم البلوي، شريفة عبدالله القرني، أسامة عبدالقادر الحامدي /ضباء، خالد محمد الحربي /الوجه، أحلام حسين الحويطي /حقل).

في سياق آخر، أكد تعليم تبوك أن الوزارة تسعى إلى تشكيل فرق عمل متخصصة لبناء وتنفيذ وتقويم التعليم وتطوير البرامج التربوية والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم في الطفولة المبكرة. Advertisements







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