عائض القرني: تغلبوا على الهموم والغموم بهذا الدواء الرباني

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الشيخ الدكتور عائض القرني الجميع بذكر الله والمواظبة على ذلك؛ لطرد الهموم والغموم التي يعاني منها الكثيرون في هذا الزمان.

Advertisements

وقال د. عائض القرني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مهما جرّبت من العلاجات والأدوية في طرد الهموم والغموم فإنها سوف تعود لا محالة عند انتهاء كل دواء، لكن هناك دواء رباني وعلاج إلهي: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}.

وأضاف الشيخ عائض القرني قائلًا: “وبالمُقابل: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا}.