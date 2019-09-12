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الكهرباء: 4 مزايا للفاتورة الثابتة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت السعودية للكهرباء التذكير بأن الفاتورة الثابتة تجعل الخدمة لا تُفصَل عن المشترك إذا كان منتظمًا في السداد الشهري حتى لو زاد الاستهلاك عن قيمة الفاتورة الشهرية.
ولفتت الكهرباء إلى أن هناك 4 مزايا للفاتورة الثابتة، منها أنها خدمة مجانية لجميع المشتركين عدا القطاع الحكومي، ولا تفصل الكهرباء عن الملتزم بالسداد، كما أنها تنظم ميزانية المشترك بسداده مبلغًا ثابتًا شهريًا.
ولفتت إلى أن من مزايا الفاتورة الثابتة أيضًا، تحديد المبلغ الشهري بناء على استهلاك آخر 12 شهرًا سابقة على الخدمة.
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