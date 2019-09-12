الان تتابع السعودية والعراق يحددان موعد فتح منفذ عرعر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: حددت كل من المملكة العربية السعودية والعراق موعد فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية. وأفادت وكالة الأنباء العراقية الخميس أن العراق والسعودية اتفقا على فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية منتصف الشهر المقبل بشكل تجريبي. وأكد رئيس هيئة المنافذ العراقية أنه سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي في ١٥ تشرين الاول.

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