سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا يزور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي بلندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لندن

قام الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، يرافقه الملحق العسكري السعودي، العميد الطيار الركن رياض أبوعباة، بزيارة معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، والمنعقد حاليا في مركز "إكسل Excel لندن" خلال الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الحالي.

وزار السفير بعض الشركات المشاركة بالمعرض، وترتبط بشراكات وتعاون مع المملكة، ومن أهمها: شركة (بي أي إي سيستمز) (BAE Systems)، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة (السير) روجر كار، والرئيس التنفيذي تشارلز ودبيرن ونائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وللشئون العسكرية والحكومية عبدالعزيز الفرج.

واطلع على مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، واستمع لشرح من مسؤولي الشركة لما وصلت إليه الصناعات الحديثة في المجالات الدفاعية العسكرية والأمنية، بما فيها مجالات الحماية الالكترونية المتقدمة.

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كما تفقد جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، واطلع على الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة التي تستعرضها شركة SAMI في وحدات أعمالها الأساسية كافة، وهي: الأنظمة الجوية، الأنظمة الأرضية، الأنظمة البحرية، الأسلحة والصواريخ، الالكترونيات ‏الدفاعية، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور أندرياس شوير وممثلو الشركة.

ووجه السفير شكره إلى جميع القائمين على الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وفريق عملها، كما تسلم درعا تذكارية من الرئيس التنفيذي للشركة.

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) هي كيان وطني تأسس في مايو 2017م، ويُعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتلعب دورا رئيسيا في ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية 2030، ويطمح ليكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

وتستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية بهدف تطوير منتجات وخدمات عسكرية مبتكرة ‏بمواصفات عالمية، وذلك من خلال وحدات أعمال رئيسية، هي: الأنظمة الجوية، الأنظمة الأرضية، الأنظمة البحرية، الأسلحة والصواريخ، الالكترونيات ‏الدفاعية. وتركز الشركة على الإسهام في زيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع ‏الصناعات العسكرية الوطني.