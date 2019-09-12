المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم يغادرون مكة متجهين إلى المدينة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل غادر المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 41 مكة المكرمة متجهين إلى المدينة المنورة، بعد إسدال الستار على المسابقة الدولية، والبالغ عددهم 146 متسابقا، قدموا من 103 دول من مختلف دول العالم.

واتجهت صباح اليوم قافلة المشاركين إلى رحاب مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في رحلة تاريخية لطيبة الطيبة، حيث أُعد برنامج حافل لهم يتضمن زيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والصلاة في الروضة الشريفة، كما يتضمن البرنامج زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وزيارة مسجد قباء، وأداء ركعتي السنة فيه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يزورون جبل أحد ومقبرة الشهداء.

ورفع المشاركون شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده - حفظهما الله - على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لهم، وتحقيق هذه الأماني العزيزة على قلوبهم بزيارة هذه الأماكن الطاهرة والوقوف على هذه المآثر الإسلامية الخالدة، سائلين الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء على عنايتهما ورعايتهما للقرآن الكريم وأهله.