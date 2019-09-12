السعودية | بعد تعرضه لوعكة صحية.. هذه هي حالة خالد سامي

شكرا لقرائتكم بعد تعرضه لوعكة صحية.. هذه هي حالة خالد سامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الفنان السعودي، خالد سامي، إلى وعكة صحية ألزمته السرير الأبيض في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض مساء الأربعاء.

وتأتي هذه التطورات الصحية لسامي بعد نحو 3 أشهر من تجاوزه لأزمة صحية مماثلة عندما كان في مدينة جدة خلال شهر رمضان الماضي.

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وأكد مقربون من الفنان مساء الأربعاء لـ"العربية.نت" بأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

ويعد خالد سامي، الذي قدم عدداً من الشخصيات التي أحبها الجمهور مثل "أبو رويشد" و"أبو العصافير"، أحد الممثلين السعوديين الذين لهم بصمة في الدراما السعودية. كما سبق له أن شارك في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً.

حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بأميركا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، وأحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات.