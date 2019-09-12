محمد بن مسعود - الدمام - "الداخلية" نفّذت في "عمران" حكم القتل تعزيرًا نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حُكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات باكستاني الجنسية في محافظة جدة؛ حيث كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كَمية من الهيروين المخدر.

تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقَتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ محمد عمران محمد شافي -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأُيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد عمران محمد شافي، اليوم الخميس الموافق 13/ 1/ 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بجدة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لَتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 11:48 AM "الداخلية" نفّذت في "عمران" حكم القتل تعزيرًا Advertisements جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "مهرب الهيروين" جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "مهرب الهيروين" نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حُكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات باكستاني الجنسية في محافظة جدة؛ حيث كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كَمية من الهيروين المخدر.

تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقَتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ محمد عمران محمد شافي -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأُيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد عمران محمد شافي، اليوم الخميس الموافق 13/ 1/ 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بجدة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لَتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل". الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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