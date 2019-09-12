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اتفقت السعودية والعراق، اليوم الخميس، على فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية منتصف الشهر المقبل بشكل تجريبي.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي كاظم العقابي: إنه "سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي يوم 15 أكتوبر، بعد الاتفاق بين الجانبين".
وبحسَب وكالة الأنباء العراقية عَدّ "العقابي" المشروعَ "وليدًا" للاتفاقيات بين العراق والمملكة العربية السعودية"؛ مؤكدًا أنها "خطوة إيجابية من أجل فتح جميع المنافذ مع المملكة".
من جانبه، قال وكيل الهيئة العامة للجمارك ماجد المرزم: إنه "تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين البلدين وتطوير التجارة".
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 11:23 AM
"المرزم": تم تجهيزه بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين الجانبين
اتفقت السعودية والعراق، اليوم الخميس، على فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية منتصف الشهر المقبل بشكل تجريبي.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي كاظم العقابي: إنه "سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي يوم 15 أكتوبر، بعد الاتفاق بين الجانبين".
وبحسَب وكالة الأنباء العراقية عَدّ "العقابي" المشروعَ "وليدًا" للاتفاقيات بين العراق والمملكة العربية السعودية"؛ مؤكدًا أنها "خطوة إيجابية من أجل فتح جميع المنافذ مع المملكة".
من جانبه، قال وكيل الهيئة العامة للجمارك ماجد المرزم: إنه "تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين البلدين وتطوير التجارة".
، تجريبيًّا.. المملكة والعراق تتفقان على فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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