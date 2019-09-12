محمد بن مسعود - الدمام - بعد تحويله للعمل على مدار الساعة لتخفيف الضغط عن طوارئ المستشفيات سجّل مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط المدينة بالطائف، رقمًا قياسيًّا خلال الثمانية أشهر الماضية في أعداد المراجعين؛ حيث استقبل ما يقارب 140 ألف مراجع ومراجعة، بعد أن حوّلته الشؤون الصحية إلى مركز يعمل على مدار الساعة لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ في المستشفيات.

ونجحت الشؤون الصحية في خطتها التي ساهمت في تذليل الصعاب أمام المراجعين، والاستفادة من خدمات المركز على مدار الساعة بدلًا من مراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات؛ خصوصًا بعد أن تم تزويد المركز ببعض الأطباء في تخصصات مختلفة.

وأكد مدير مجمع الملك فيصل الأخصائي أول مبارك اليامي، أن المركز جهّز بكل التجهيزات التي يتطلبها العمل على مدار الساعة، ودعمه بالكوادر المتخصصة، والتجهيزات اللازمة، وأصبح يؤدي دوره بالشكل المطلوب في جميع الأوقات؛ لافتًا إلى أن المركز داعم كبير لأقسام الطوارئ في مستشفيات الطائف، واستطاع التخفيف من التدفق على تلك الأقسام، نتيجة وعي المواطنين الذين أدركوا أهمية عمل المركز على مدار الساعة الذي يصب في صالحهم؛ من خلال إلغاء قوائم الانتظار، والحصول على الخدمة بشكل سريع.

وأوضح "اليامي" أنه يجري إدخال العديد من الأنظمة التقنية التي ستساعد في تقديم أفضل الخدمات عبر هذا المركز.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعتبر أكبر مستشفى بالطائف حيث يضم 8 أسرّة في مختلف الأقسام كما يتبع له 27 مركزًا صحيًّا؛ منها مركز صحي وسط المدينة.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 11:02 AM Advertisements بعد تحويله للعمل على مدار الساعة لتخفيف الضغط عن طوارئ المستشفيات "صحي وسط الطائف" يسجّل رقمًا قياسيًّا.. 140 ألف مراجع خلال 8 أشهر‎ "صحي وسط الطائف" يسجّل رقمًا قياسيًّا.. 140 ألف مراجع خلال 8 أشهر‎ سجّل مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط المدينة بالطائف، رقمًا قياسيًّا خلال الثمانية أشهر الماضية في أعداد المراجعين؛ حيث استقبل ما يقارب 140 ألف مراجع ومراجعة، بعد أن حوّلته الشؤون الصحية إلى مركز يعمل على مدار الساعة لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ في المستشفيات.

ونجحت الشؤون الصحية في خطتها التي ساهمت في تذليل الصعاب أمام المراجعين، والاستفادة من خدمات المركز على مدار الساعة بدلًا من مراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات؛ خصوصًا بعد أن تم تزويد المركز ببعض الأطباء في تخصصات مختلفة.

وأكد مدير مجمع الملك فيصل الأخصائي أول مبارك اليامي، أن المركز جهّز بكل التجهيزات التي يتطلبها العمل على مدار الساعة، ودعمه بالكوادر المتخصصة، والتجهيزات اللازمة، وأصبح يؤدي دوره بالشكل المطلوب في جميع الأوقات؛ لافتًا إلى أن المركز داعم كبير لأقسام الطوارئ في مستشفيات الطائف، واستطاع التخفيف من التدفق على تلك الأقسام، نتيجة وعي المواطنين الذين أدركوا أهمية عمل المركز على مدار الساعة الذي يصب في صالحهم؛ من خلال إلغاء قوائم الانتظار، والحصول على الخدمة بشكل سريع.

وأوضح "اليامي" أنه يجري إدخال العديد من الأنظمة التقنية التي ستساعد في تقديم أفضل الخدمات عبر هذا المركز.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعتبر أكبر مستشفى بالطائف حيث يضم 8 أسرّة في مختلف الأقسام كما يتبع له 27 مركزًا صحيًّا؛ منها مركز صحي وسط المدينة. الكلمات المفتاحية

، "صحي وسط الطائف" يسجّل رقمًا قياسيًّا.. 140 ألف مراجع خلال 8 أشهر‎ ،

المصدر : الخليج 365

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