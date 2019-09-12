محمد بن مسعود - الدمام - في إطار برامج وزارة الشؤون الإسلامية لهذا العام التي اعتمدها "آل الشيخ" نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، برنامج الأيام العلمية اشتمل على محاضرات ودروس توعوية وتثقيفية، واستمر لمدة خمسة أيام بداية من يوم السبت غرة شهر محرم وحتى يوم الأربعاء الخامس منه، في جامع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في حي الوادي بمدينة الرياض.

وقد ألقى في اليوم الأول عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي محاضرة بعنوان: "شرح تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل لابن سعدي".

وحاضر في اليوم الثاني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن صالح الكنهل، درساً بعنوان: "شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي"، فيما ألقى في اليوم الثالث عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن حمد الونيس محاضرة عن: "شرح شروط الصلاة وواجباتها وأركانها للشيخ محمد بن عبدالوهاب".

وفي اليوم الرابع، قدم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد درساً بعنوان: "شرح نخبة الفكر لابن حجر".

وفي آخر أيام البرنامج ألقى الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر محاضرة بعنوان: "شرح الأربعين في الأحكام للمنذري".

وقد استفاد من هذا البرنامج ما يقارب خمسة آلاف شخص من طلاب العلم، وزوار الجامع، ومتابعي البث المباشر عبر الإنترنت في جميع الأيام العلمية.

ويأتي هذا البرامج ضمن سلسلة متصلة من البرامج العلمية المعتمدة في خطة الوزارة الدعوية لهذا العام التي أقرها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمشاركة كوكبة من العلماء والدعاية؛ لتبصير الناس بأمور دينهم وما يقربهم من ربهم، إلى جانب ربطهم بالعلماء الراسخين بالعلم على المنهج القويم الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة. Advertisements

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 10:58 AM في إطار برامج وزارة الشؤون الإسلامية لهذا العام التي اعتمدها "آل الشيخ" شاهد ختام "الأيام العلمية" بالرياض.. الفقهاء يحاضرون والمتابعون 5 آلاف شاهد ختام "الأيام العلمية" بالرياض.. الفقهاء يحاضرون والمتابعون 5 آلاف نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، برنامج الأيام العلمية اشتمل على محاضرات ودروس توعوية وتثقيفية، واستمر لمدة خمسة أيام بداية من يوم السبت غرة شهر محرم وحتى يوم الأربعاء الخامس منه، في جامع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في حي الوادي بمدينة الرياض.

وقد ألقى في اليوم الأول عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي محاضرة بعنوان: "شرح تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل لابن سعدي".

وحاضر في اليوم الثاني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن صالح الكنهل، درساً بعنوان: "شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي"، فيما ألقى في اليوم الثالث عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن حمد الونيس محاضرة عن: "شرح شروط الصلاة وواجباتها وأركانها للشيخ محمد بن عبدالوهاب".

وفي اليوم الرابع، قدم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد درساً بعنوان: "شرح نخبة الفكر لابن حجر".

وفي آخر أيام البرنامج ألقى الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر محاضرة بعنوان: "شرح الأربعين في الأحكام للمنذري".

وقد استفاد من هذا البرنامج ما يقارب خمسة آلاف شخص من طلاب العلم، وزوار الجامع، ومتابعي البث المباشر عبر الإنترنت في جميع الأيام العلمية.

ويأتي هذا البرامج ضمن سلسلة متصلة من البرامج العلمية المعتمدة في خطة الوزارة الدعوية لهذا العام التي أقرها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمشاركة كوكبة من العلماء والدعاية؛ لتبصير الناس بأمور دينهم وما يقربهم من ربهم، إلى جانب ربطهم بالعلماء الراسخين بالعلم على المنهج القويم الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة. الكلمات المفتاحية

، شاهد ختام "الأيام العلمية" بالرياض.. الفقهاء يحاضرون والمتابعون 5 آلاف ،

المصدر : الخليج 365

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