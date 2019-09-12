محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية قبضت على شابين سعوديين أقدما على سرقة شنط من سيارة كانت متوقفة في أحد الأحياء بالطائف.

وكانت كاميرا مراقبة قد وثقت إقدام الشابين على التوجه لمركبة "وانيت" وسرقة الشنط منها.

الأجهزة الأمنية كثفت من عمليات البحث والتحري، ونجحت في تحديد الجناة، وتمكنت من القبض عليهما واستكمال الإجراءات اللازمة. 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 10:55 AM بالفيديو.. سارقو الشنط في قبضة رجال الأمن بالطائف بالفيديو.. سارقو الشنط في قبضة رجال الأمن بالطائف علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية قبضت على شابين سعوديين أقدما على سرقة شنط من سيارة كانت متوقفة في أحد الأحياء بالطائف.

وكانت كاميرا مراقبة قد وثقت إقدام الشابين على التوجه لمركبة "وانيت" وسرقة الشنط منها.

الأجهزة الأمنية كثفت من عمليات البحث والتحري، ونجحت في تحديد الجناة، وتمكنت من القبض عليهما واستكمال الإجراءات اللازمة. Advertisements الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. سارقو الشنط في قبضة رجال الأمن بالطائف ،

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