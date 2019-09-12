محمد بن مسعود - الدمام - تلتها محكمة التنفيذ بالرياض ثم "العمالية".. خميس مشيط والخرج بالصورة واصلت وزارة العدل نشر إحصائيات أولى المرافق العدلية التي باشرت العمل صباحاً.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إن أول المرافق التي باشرت عملها الخميس كانت محكمة التنفيذ بجازان، وذلك عند الساعة الخامسة و 53 دقيقة صباحاً، تلتها محكمة التنفيذ بالرياض عند السادسة و10 دقائق صباحاً، ثم المحكمة العمالية بالرياض عند السادسة و46 دقيقة.

وبعدها بدقيقة جاءت تنفيذ خميس مشيط وبعدها بثلاث دقائق محكمة الخرج. 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 10:51 AM Advertisements تلتها محكمة التنفيذ بالرياض ثم "العمالية".. خميس مشيط والخرج بالصورة عند الـ5:53 صباحاً.. "تنفيذ جازان" أول مرفق عدلي بدأ عمله الخميس عند الـ5:53 صباحاً.. "تنفيذ جازان" أول مرفق عدلي بدأ عمله الخميس واصلت وزارة العدل نشر إحصائيات أولى المرافق العدلية التي باشرت العمل صباحاً.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إن أول المرافق التي باشرت عملها الخميس كانت محكمة التنفيذ بجازان، وذلك عند الساعة الخامسة و 53 دقيقة صباحاً، تلتها محكمة التنفيذ بالرياض عند السادسة و10 دقائق صباحاً، ثم المحكمة العمالية بالرياض عند السادسة و46 دقيقة.

وبعدها بدقيقة جاءت تنفيذ خميس مشيط وبعدها بثلاث دقائق محكمة الخرج. الكلمات المفتاحية ، عند الـ5:53 صباحاً.. "تنفيذ جازان" أول مرفق عدلي بدأ عمله الخميس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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