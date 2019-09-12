محمد بن مسعود - الدمام - "الحربي": سنعقد اجتماعًا مع المتعهدين المباشرين في المحافظة ونستمع إلى مطالبهم أكد مدير مشروع النقل المدرسي بشركة "حافل" بمنطقة مكة المكرمة، علي الحربي، حرصه على إنهاء أزمة نقل الطلاب والطالبات بمحافظة الليث، ووقوفه ميدانيًّا على القرى النائية لإنهاء الأزمة.

وقال "الحربي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": إنه يقف ميدانيًّا على أزمة النقل المدرسي في الليث، اليوم الخميس، لإنهاء الأزمة.

وأضاف: "من ضمن الحلول المطروحة، مقابلة أولياء الأمور؛ لبحث إمكانية نقل أبنائهم وبناتهم، والتوقيع معهم بشكل مباشر".

وأشار "الحربي" إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع المتعهدين المباشرين مع "حافل" في المحافظة؛ للاستماع لمطالبهم قبل توقيع العقود معهم؛ لافتًا إلى أنه سيقف ميدانيًّا على القرى النائية شرقي المحافظة؛ لبحث الحلول التي تَضَمّنت أمورًا؛ أحدها الاستماع إلى شكاوى أولياء الأمور وإمكانية نقل أبنائهم وبناتهم، والتعاقد معهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط أو متعهد.

وعن تسعيرة الـ6 ريالات؛ قال "الحربي": هذه تسعيرة ثابتة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وتم التوقيع على تلك التسعيرة مع شركة "تطوير" بوزارة التعليم، وهي ثابتة لا يمكن التحكم فيها بزيادتها أو نقصانها.

وختم بقوله: سيتم الاجتماع مع المتعهدين وموظفي "حافل" بالليث وأولياء الأمور؛ للوصول إلى حل جذري، وهذه إشكاليات تحدث بداية كل عام دراسي، وتنتهي إن شاء الله.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 10:32 AM "الحربي": سنعقد اجتماعًا مع المتعهدين المباشرين في المحافظة ونستمع إلى مطالبهم Advertisements التسعيرة ثابتة.. "حافل" تتفقد أزمة نقل طلاب الليث وتطرح حلًّا بالتوقيع مع الآباء التسعيرة ثابتة.. "حافل" تتفقد أزمة نقل طلاب الليث وتطرح حلًّا بالتوقيع مع الآباء أكد مدير مشروع النقل المدرسي بشركة "حافل" بمنطقة مكة المكرمة، علي الحربي، حرصه على إنهاء أزمة نقل الطلاب والطالبات بمحافظة الليث، ووقوفه ميدانيًّا على القرى النائية لإنهاء الأزمة.

وقال "الحربي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": إنه يقف ميدانيًّا على أزمة النقل المدرسي في الليث، اليوم الخميس، لإنهاء الأزمة.

وأضاف: "من ضمن الحلول المطروحة، مقابلة أولياء الأمور؛ لبحث إمكانية نقل أبنائهم وبناتهم، والتوقيع معهم بشكل مباشر".

وأشار "الحربي" إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع المتعهدين المباشرين مع "حافل" في المحافظة؛ للاستماع لمطالبهم قبل توقيع العقود معهم؛ لافتًا إلى أنه سيقف ميدانيًّا على القرى النائية شرقي المحافظة؛ لبحث الحلول التي تَضَمّنت أمورًا؛ أحدها الاستماع إلى شكاوى أولياء الأمور وإمكانية نقل أبنائهم وبناتهم، والتعاقد معهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط أو متعهد.

وعن تسعيرة الـ6 ريالات؛ قال "الحربي": هذه تسعيرة ثابتة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وتم التوقيع على تلك التسعيرة مع شركة "تطوير" بوزارة التعليم، وهي ثابتة لا يمكن التحكم فيها بزيادتها أو نقصانها.

وختم بقوله: سيتم الاجتماع مع المتعهدين وموظفي "حافل" بالليث وأولياء الأمور؛ للوصول إلى حل جذري، وهذه إشكاليات تحدث بداية كل عام دراسي، وتنتهي إن شاء الله. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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