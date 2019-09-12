رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي أسماء المعلمين والمعلمات المنقولات 1441 - نظام نور

تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، تحديد موعد صدور حركة النقل الخارجي وموعد بداية إدخال رغبات حركة النقل الداخلي وذلك في سعى الوزارة في “لم الشمل” للأسر السعودية، حتى يتوفر للمعلم السعودي سبل الراحة له، والتي تنعكس إيجاباً على أداء عمله والنهوض بالعملية التعليمية بالمملكة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة عن المواعيد الرسمية لحركة النقل الخارجية والداخلية وذلك للمعلمات والمعلمين،فقد صرح مدير عام التعليم بمنطقة عسير: أن مكاتب التعليم وكذلك جميع مدارس منطقة عسير تتبع البرنامج الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك تنفيذ حركة النقل الخارجي والداخلي.

ونتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية رابط الإرشادي لإدخال رغبات النقل الخارجي للمعلمين من خلال الرابط التالي: هنـا

وتجدر الإشارة الى أن وزارة التربية والتعليم متمثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين تبذل قصارى جهدها، وذلك كي تقوم بتلبية جميع الرغبات الخاصة بـ المعلمات والمعلمين في إتمام عملية النقل الخارجي، كما أن الإدارة العامة لشئون العاملين حريصة على عملية الفحص والتدقيق في كافة الرغبات الخاصة بحركة النقل.

الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب تحديث بيانات المدارس السعودية من خلال قائدي وقائدات المدارس وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية، وتم بالفعل إدخال رغبات حركة النقل الخارجي.