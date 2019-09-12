شاهد: هيئة الأمر بالمعروف في السعودية تعتدي على شاب 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب السعودية، يزعم فيها أن دوريات تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة مكة المكرمة، اعترضت طريقه بتهمة التخلف عن أداء الصلاة، قبل أن يتم توقيفه وعرضه على النيابة العامة.

وبين الشاب السعودي المعروف بلقبه ”الصخرة“، في مقطع فيديو، ليروي ما جرى معه يوم أمس الثلاثاء، قائلاً إن رجال الهيئة استفزوه في أسئلتهم حول أداء الصلاة، قبل أن تحضر دورية وتوقفه حتى اليوم الثاني، ليتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله.

وأشار الصخرة الى إنه كان في طريقه لأداء الصلاة عندما اعترضته دوريات الهيئة التي وصفه أحد رجالها بالمتشبه بـ“الكفار“ على حد قوله، لتتطور الأمور فيما بعد ويتم توقيفه ومصادرة أكثر من هاتف جوال يحمله.

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وطالب الشاب السعودي من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، التدخل لإنصافه في القضية التي واجهها في المملكة.

وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسمية سعودية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية، كما توصف من قبل بعض وسائل الإعلام بـ "الشرطة الدينية". أو "رجال الهيئة" وأحيانا "الهيئة" فقط للاختصار.