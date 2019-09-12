إجازة اليوم الوطني السعودي 89 وفعاليات المحافظات الفنية

تحتفل محافظات المملكة العربية السعودية اليوم الخميس بـ " اليوم الوطني السعودي 89 " الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري بمناسبة توحيد الملكة من قبل المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

وتستضيف المحافظات السعودية فعاليات اليوم الوطني السعودي 89 لخمسة أيام متتالية بدءاً من 19 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر في كل من: الرياض والشارقة وجدة والقصيم وجازان والجوف وتبوك وحائل بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم إجازة اليوم الوطني السعودي لكافة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص التي تمتد على مدار 4 أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

كما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تنظيمها لفعاليات اليوم الوطني السعودي 89 بمشاركة 16 فناناً أبرزهم الفنان محمد عبده وراشد الماجد والفنان الكويتي نبيل شعيل وعبدالله الرويشد وأصيل أبو بكر وماجد المهندس وداليا المبارك وحسين الجسمي وعبادة الجوهر ووعد ورابح صقر ونوال الكويتية وعايض وبلقيس. وفق مجلة سيدتي.