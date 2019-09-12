يلقي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، يوم الإثنين القادم، محاضرة علمية بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية» بكلية القانون في جامعة كيس ويسترن ريسيرف بولاية أوهايو الأمريكية.
ووصل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، في زيارة رسمية.
يذكر أن الزيارة تأتي لتحقق الهدف الخامس من استراتيجية ديوان المظالم 2020م في تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القانونية والعدلية، تعريفًا بالتطور القضائي في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه التحديد في القضاء الإداري، وسعيًا لمواكبة التجديد وتبادل الخبرات القانونية في ما يخدم مجال القضاء الإداري بالمملكة، ويسهم في تطويره المستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ديوان المظالم يحاضر في أوهايو الأمريكية عن القضاء الإداري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.