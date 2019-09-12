شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ أربعة أشواط رموز مخصصة لفئة «الثنايا» (بكار– قعدان) مفتوح عام، ضمن مرحلة الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية (للرموز)، وذلك بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن.
وحظيت الأمتار الأخيرة للأشواط بمنافسة مثيرة وقوية من الهجن المشاركة، سيطرت فيها مطايا «هجن الرئاسة» على الأشواط الرئيسة.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
الشوط الأول: «طاغية» لهجن الرئاسة.
الشوط الثاني: «مبلش» لهجن الرئاسة.
الشوط الثالث: «العنود» لمحمد بن حمد بن فطيس المري.
الشوط الرابع: «الكايد» لعامر راشد سعيد المري.
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل منافسات أشواط «الرموز» بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.