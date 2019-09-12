تواصل منافسات أشواط «الرموز» بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ أربعة أشواط رموز مخصصة لفئة «الثنايا» (بكار– قعدان) مفتوح عام، ضمن مرحلة الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية (للرموز)، وذلك بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن.

وحظيت الأمتار الأخيرة للأشواط بمنافسة مثيرة وقوية من الهجن المشاركة، سيطرت فيها مطايا «هجن الرئاسة» على الأشواط الرئيسة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الشوط الأول: «طاغية» لهجن الرئاسة.

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الشوط الثاني: «مبلش» لهجن الرئاسة.

الشوط الثالث: «العنود» لمحمد بن حمد بن فطيس المري.

الشوط الرابع: «الكايد» لعامر راشد سعيد المري.