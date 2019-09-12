نفّذت أمانة منطقة الجوف ممثلة بالإدارة العامة للأسواق حملات رقابية مكثفة على محال بيع الفواكه والخضار والمواشي، شملت فحص المعروضات والكشف على تراخيص المحلّات للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات البلدية النظامية. وخلال الجولات، تم ضبط ومصادرة كمية من المواد المجهولة المصدر وخضار تظهر عليها علامات التلف وتدني مستوى النظافة العامة. وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان على تكثيف الحملات الرقابية وتنظيم أوضاع الأسواق، ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين والمتهاونين بصحة المواطن والمقيم.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ومصادرة موادّ تالفة ومجهولة المصدر بأسواق الخضار والفاكهة والمواشي بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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