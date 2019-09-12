السعودية اليوم / دعوي الأفلاج ينظم عدداً من الدروس العلمية بالمحافظة



الأفلاج 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، سلسلة من الدروس العلمية، يلقيها مبارك بن عبدالله آل مسيعد في عدد من مساجد وجوامع المحافظة.

ففي كل يوم أحد من كل أسبوع يلقي درساً في مسجد الخليل بحي الملك فهد بعد صلاة العصر للتعليق على الروض المربع, وفي يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بجامع برجس يلقي درساً عن "شرح كتاب التوحيد " للإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمة الله - ، وبعد صلاة العشاء من يوم الاثنين لكل أسبوع يلقي درساً يتحدث فيه عن شرح العقيدة الواسطية، في جامع الملك عبدالله بمحافظة الأفلاج.

تأتي هذه الدروس العلمية ضمن البرامج التي ينفذها مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، والمراكز التابعة له؛ لتوعية وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:34ت م

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