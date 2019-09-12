السعودية اليوم / أمانة الطائف تعالج مظاهر التلوث البصري وتحسن المشهد الحضري



الطائف 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

تواصلت جهود أمانة الطائف لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ورفع المخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وعملت وكالة الخدمات, والبلديات الفرعية من خلال 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية على إزالة أكثر من 31 ألف متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما قامت الأمانة بإزالة العشوائيات من 44 موقعًا داخل نطاق المدينة، ونفذت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية جولات ميدانية لإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع المواد والمخلفات وتطبيق الانظمة على غير المتجاوبين.

وأوضحت الأمانة أن مثل هذه التجاوزات تنعكس بآثارها السلبية على البيئة، كما تتسبب في إعاقة الحركة المرورية ببعض المواقع حيث أن بعض المخالفين يستغلون الشوارع دون وجه حق، علما بأن الأمانة تلزم أصحاب المباني "قيد الانشاء" بتوفير حاويات لمخلفات الهدم ونقلها الى المواقع المخصصة لها.

// انتهى //

10:15ت م

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