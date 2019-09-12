شكرا لقرائتكم 38 برنامجًا لموظفات الجهات الحكومية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي والدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-12 38 برنامجًا لموظفات الجهات الحكومية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي والدولي متابعات الخليج 365 - واس ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية 38 برنامجا تدريبيا لموظفات وزارة الخارجية والجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي والدولي، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 26 ديسمبر 2019 م في مقر المعهد بمدينة الرياض.

ويستمر كل برنامج خمسة أيام يتلقى خلاله المتدربات مختلف المعارف والمهارات الخاصة بالعمل الدبلوماسي والدولي، و من هذه البرامج: السياسة الخارجية السعودية، القانون الدبلوماسي والقنصلي، الرصد والمتابعة الإعلامية، إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية، مهارات العرض والإلقاء الدبلوماسي، قواعد المراسم، الدبلوماسية العامة، العلاقات العامة في العمل الدبلوماسي، الأمن السيبراني، منظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، الدبلوماسية الرقمية، التحليل السياسي للعلاقات الثنائية والمتعددة، قمة العشرين.

ويأتي تنفيذ المعهد لهذه البرامج في إطار اهتمامه بالارتقاء بأداء منسوبات وزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي والدولي.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 38 برنامجًا لموظفات الجهات الحكومية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي والدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.