محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" دعا لاتخاذ تدابير السلامة وتجنب بطون الأودية ومجاري السيول أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، تنبيهًا عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات ينبع، الحناكية، بدر، وادي الفرع، المهد والأجزاء المجاورة.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

وفي تنبيه متقدم، لَفَتت الأرصاد إلى أن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ستحُل اليوم على محافظات: (أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من تكوّن سحب رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقتيْ نجران ومكة المكرمة، الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:50 AM "المدني" دعا لاتخاذ تدابير السلامة وتجنب بطون الأودية ومجاري السيول Advertisements تنبيهات الخميس.. رياح وسحب رعدية بالمدينة ونجران وأمطار على الطائف تنبيهات الخميس.. رياح وسحب رعدية بالمدينة ونجران وأمطار على الطائف أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، تنبيهًا عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات ينبع، الحناكية، بدر، وادي الفرع، المهد والأجزاء المجاورة.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

وفي تنبيه متقدم، لَفَتت الأرصاد إلى أن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ستحُل اليوم على محافظات: (أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من تكوّن سحب رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقتيْ نجران ومكة المكرمة، الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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