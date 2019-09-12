، وظيفة شاغرة وشروط وموعد أخير.. "معيدة لغة صينية" بـ"جامعة نورة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقديم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية والإخلال بالمستندات يوجِب الاستبعاد

تُواصل جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن، استقبالها للمتقدمات على وظيفة أكاديمية شاغرة، درجة "معيد" في تخصص "لغة صينية"؛ وذلك وفق شروط أعلنتها الجامعة؛ منوهةً بأن التقديم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، وبأن آخر مواعيد استقبال المتقدمات ستكون أول أيام شهر صفر المقبل.

وحددت "الجامعة" شروطًا عامًة دعت لتوافرها في المتقدمات: (أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من العنصر النسائي، وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو غير سعودية معترف بها، وألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن "جيد جدًا"، وألا يتجاوز عمرها 30 عامًا، وإذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة؛ يجب أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان، وأن تكون حاصلة على ما لا يقل عن مستوى (VI) في اختبار HSK (اختبار الكفاءة اللغوية في اللغة الصينية)، وأخيرًا اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

وعن المستندات المتطلب توفيرها، قالت: "صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية) سارية المفعول، إرفاق صورة المؤهل العلمي (الوثيقة) والسجل الأكاديمي، وصورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة، وإرفاق المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط، والسيرة الذاتية، والخبرات السابقة (إن وجدت)".

ونوّهت "الجامعة" بأن التقديم عن طريق "بوابة التوظيف الإلكترونية" بموقع الجامعة، وأن التقديم ينتهي بنهاية يوم الأحد الأول من شهر صفر المقبل، وأن استبعاد طلبات المتقدمات سيكون في حال عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة، أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة بالشروط، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، وعدم استكمال البيانات المسجلة، وأخيرًا قالت: "يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يُقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم؛ على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة".

ودعت إلى زيارة الرابط التالي للاطلاع على الشروط المتاحة في التخصص المطلوب، والتقديم عبر البوابة الإلكترونية: http://www.pnu.edu.sa/arr/NewsActivities/Announcements/Pages/Announcement2691.aspx.