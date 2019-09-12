محمد بن مسعود - الدمام - خلال سبتمبر بالرياض.. إضافة للجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، 38 برنامجًا تدريبيًّا لموظفات وزارة الخارجية والجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي والدولي، خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 26 ديسمبر 2019 م في مقر المعهد بمدينة الرياض.

ويستمر كل برنامج خمسةَ أيام تتلقى خلاله المتدربات مختلف المعارف والمهارات الخاصة بالعمل الدبلوماسي والدولي، ومن هذه البرامج: السياسة الخارجية السعودية، القانون الدبلوماسي والقنصلي، الرصد والمتابعة الإعلامية، إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية، مهارات العرض والإلقاء الدبلوماسي، قواعد المراسم، الدبلوماسية العامة، العلاقات العامة في العمل الدبلوماسي، الأمن السيبراني، منظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، الدبلوماسية الرقمية، التحليل السياسي للعلاقات الثنائية والمتعددة، قمة العشرين.

ويأتي تنفيذ المعهد لهذه البرامج في إطار اهتمامه بالارتقاء بأداء منسوبات وزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي والدولي.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:45 AM خلال سبتمبر بالرياض.. إضافة للجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي Advertisements لموظفات الخارجية.. معهد "الفيصل" للدراسات الدبلوماسية ينظم 38 برنامجًا تدريبيًّا لموظفات الخارجية.. معهد "الفيصل" للدراسات الدبلوماسية ينظم 38 برنامجًا تدريبيًّا ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، 38 برنامجًا تدريبيًّا لموظفات وزارة الخارجية والجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي والدولي، خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 26 ديسمبر 2019 م في مقر المعهد بمدينة الرياض.

ويستمر كل برنامج خمسةَ أيام تتلقى خلاله المتدربات مختلف المعارف والمهارات الخاصة بالعمل الدبلوماسي والدولي، ومن هذه البرامج: السياسة الخارجية السعودية، القانون الدبلوماسي والقنصلي، الرصد والمتابعة الإعلامية، إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية، مهارات العرض والإلقاء الدبلوماسي، قواعد المراسم، الدبلوماسية العامة، العلاقات العامة في العمل الدبلوماسي، الأمن السيبراني، منظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، الدبلوماسية الرقمية، التحليل السياسي للعلاقات الثنائية والمتعددة، قمة العشرين.

ويأتي تنفيذ المعهد لهذه البرامج في إطار اهتمامه بالارتقاء بأداء منسوبات وزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي والدولي. الكلمات المفتاحية

، لموظفات الخارجية.. معهد "الفيصل" للدراسات الدبلوماسية ينظم 38 برنامجًا تدريبيًّا ،

المصدر : الخليج 365

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