محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي يشكون من تضررهم.. والبلدية لـ"الخليج 365": جهات تشترك في الموضوع كشفت مصادر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طالبت أمانة منطقة جازان بوقف تجديد ترخيص مصنع وكسارة يقعان داخل حي المعبوج في مدينة جازان العاصمة الإدارية لمنطقة جازان؛ وذلك بعد زيارة ميدانية للموقع على خلفية شكاوى من الأهالي تُفيد بتضررهم من الغبار وما نتج عنه من مشاكل تنفسية على الأسر في الحي.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365": إن الهيئة اتضح لها أن رخصة المصنع تم تجديدها قبل مدة على الرغم من وقوعه في نطاق حي سكني، وقررت الهيئة وضع المصنع والكسارة ضمن اللجنة ١٨١ المشكّلة للمصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية، كما طالبت أمانة جازان بتخصيص موقع لنقل المصنع والكسارة من الحي، كما أخذت من المصنع تعهدًا باتخاذ بعض الإجراءات خلال شهرين.

وكان سكان حي المعبوج قد اشتكوا من ضرر وجود مصنع داخل نطاق الحي؛ لما ينتج عنه من غبار، مجددين مطالباتهم اليوم، عبر "الخليج 365"، بسرعة معالجة الضرر الواقع عليهم.

يشار إلى أنه قد صدرت التوجيهات بالوقوف على معاناة أهالي الحي واتخاذ اللازم حسب الأنظمة والتعليمات، وتواصلت "الخليج 365" مع بلدية مدينة جازان قبل عدة أيام للحصول على تصريح؛ إلا أنها اكتفت بالرد بوجود عدة جهات تشترك في الموضوع.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:30 AM الأهالي يشكون من تضررهم.. والبلدية لـ"الخليج 365": جهات تشترك في الموضوع Advertisements من "الأرصاد" إلى أمانة جازان: انقلوا الكسارة والمصنع من الحي السكني من "الأرصاد" إلى أمانة جازان: انقلوا الكسارة والمصنع من الحي السكني كشفت مصادر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طالبت أمانة منطقة جازان بوقف تجديد ترخيص مصنع وكسارة يقعان داخل حي المعبوج في مدينة جازان العاصمة الإدارية لمنطقة جازان؛ وذلك بعد زيارة ميدانية للموقع على خلفية شكاوى من الأهالي تُفيد بتضررهم من الغبار وما نتج عنه من مشاكل تنفسية على الأسر في الحي.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365": إن الهيئة اتضح لها أن رخصة المصنع تم تجديدها قبل مدة على الرغم من وقوعه في نطاق حي سكني، وقررت الهيئة وضع المصنع والكسارة ضمن اللجنة ١٨١ المشكّلة للمصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية، كما طالبت أمانة جازان بتخصيص موقع لنقل المصنع والكسارة من الحي، كما أخذت من المصنع تعهدًا باتخاذ بعض الإجراءات خلال شهرين.

وكان سكان حي المعبوج قد اشتكوا من ضرر وجود مصنع داخل نطاق الحي؛ لما ينتج عنه من غبار، مجددين مطالباتهم اليوم، عبر "الخليج 365"، بسرعة معالجة الضرر الواقع عليهم.

يشار إلى أنه قد صدرت التوجيهات بالوقوف على معاناة أهالي الحي واتخاذ اللازم حسب الأنظمة والتعليمات، وتواصلت "الخليج 365" مع بلدية مدينة جازان قبل عدة أيام للحصول على تصريح؛ إلا أنها اكتفت بالرد بوجود عدة جهات تشترك في الموضوع. الكلمات المفتاحية

، من "الأرصاد" إلى أمانة جازان: انقلوا الكسارة والمصنع من الحي السكني ،

المصدر : الخليج 365

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