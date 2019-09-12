محمد بن مسعود - الدمام - حادث مروري بالصين.. انقلاب بالمفترق وثوانٍ معدودة كانت فارقة نجا سائق سيارة بأعجوبة، بعد أن تَمَكّن من تفادي السحق بسيارته تحت حافلة نقل ضخمة فَقَد سائقها السيطرة، وانقلبت في مفترق طرق بمنطقة أنهوي الصينية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تظهر في الفيديو سيارة بيضاء اللون بأحد التقاطعات في مواجهة سيارة نقل مُحَمّلة بالأحجار على ما يبدو، وقد كسرت إحداهما إشارات التوقف؛ ليصطدما، قبل أن يختلّ توازن السيارة النقل لتنقلب على جانبها الأيسر بكامل حمولتها على الأرض، وفي نفس اللحظة، كان قائد السيارة البيضاء الصغيرة يهرب بها قبل ثوانٍ من السحق أسفلها.

ووفق "رويترز"، لا تذيع الصين إحصاءات عن إجمالي عدد حوادث الطرق سنويًّا؛ لكن منظمة الصحة العالمية قَدّرت في عام 2013 أن حوالى 250 ألف شخص لقوا مصرعهم على طرق الصين في تلك السنة.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:11 AM حادث مروري بالصين.. انقلاب بالمفترق وثوانٍ معدودة كانت فارقة Advertisements فيديو يحبس الأنفاس.. كيف هرب هذا السائق من شاحنة كادت تسحقه فيديو يحبس الأنفاس.. كيف هرب هذا السائق من شاحنة كادت تسحقه نجا سائق سيارة بأعجوبة، بعد أن تَمَكّن من تفادي السحق بسيارته تحت حافلة نقل ضخمة فَقَد سائقها السيطرة، وانقلبت في مفترق طرق بمنطقة أنهوي الصينية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تظهر في الفيديو سيارة بيضاء اللون بأحد التقاطعات في مواجهة سيارة نقل مُحَمّلة بالأحجار على ما يبدو، وقد كسرت إحداهما إشارات التوقف؛ ليصطدما، قبل أن يختلّ توازن السيارة النقل لتنقلب على جانبها الأيسر بكامل حمولتها على الأرض، وفي نفس اللحظة، كان قائد السيارة البيضاء الصغيرة يهرب بها قبل ثوانٍ من السحق أسفلها.

ووفق "رويترز"، لا تذيع الصين إحصاءات عن إجمالي عدد حوادث الطرق سنويًّا؛ لكن منظمة الصحة العالمية قَدّرت في عام 2013 أن حوالى 250 ألف شخص لقوا مصرعهم على طرق الصين في تلك السنة. الكلمات المفتاحية

، فيديو يحبس الأنفاس.. كيف هرب هذا السائق من شاحنة كادت تسحقه ،

المصدر : الخليج 365