محمد بن مسعود - الدمام - حذّر من النوم في المناطق المكشوفة تفاديًا لنزلات البرد قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إنه لا وجود لحالة مطرية على الشمالية والوسطى والشرقية، بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين؛ مُحذّرًا من النوم تحت سماء مكشوفة خوفًا من نزلات البرد.

وأوضح الحصيني على صفحته بـ"تويتر" الخميس قائلًا: "يسأل بعض أهل النخيل عن صرام النخيل وهل هناك داعٍ للاستعجال في صرام النخيل.. لا توجد من تاريخ اليوم 13/ 1/ 1441هـ ولمدة أسبوعين قادميْن، حالة جوية ممطرة معتبرة على الشمالية والوسطى والشرقية؛ إلا ما شاء الله.. لا أنصح بالنوم تحت أديم السماء -تحت سماء مكشوفة- خوفًا من نزلات البرد".

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 08:56 AM حذّر من النوم في المناطق المكشوفة تفاديًا لنزلات البرد Advertisements "الحصيني": لا أمطار على الشمالية والوسطى والشرقية لمدة أسبوعين "الحصيني": لا أمطار على الشمالية والوسطى والشرقية لمدة أسبوعين قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إنه لا وجود لحالة مطرية على الشمالية والوسطى والشرقية، بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين؛ مُحذّرًا من النوم تحت سماء مكشوفة خوفًا من نزلات البرد.

وأوضح الحصيني على صفحته بـ"تويتر" الخميس قائلًا: "يسأل بعض أهل النخيل عن صرام النخيل وهل هناك داعٍ للاستعجال في صرام النخيل.. لا توجد من تاريخ اليوم 13/ 1/ 1441هـ ولمدة أسبوعين قادميْن، حالة جوية ممطرة معتبرة على الشمالية والوسطى والشرقية؛ إلا ما شاء الله.. لا أنصح بالنوم تحت أديم السماء -تحت سماء مكشوفة- خوفًا من نزلات البرد". الكلمات المفتاحية

، "الحصيني": لا أمطار على الشمالية والوسطى والشرقية لمدة أسبوعين ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه