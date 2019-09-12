تحديث رابط الاستعلام عن “مقطوعة الضمان الاجتماعي” شهر المحرم 1441/ الصرف خلال أيام...

مقطوعة الضمان الاجتماعي، هي إحدي الطرق التي تسعي من خلالها المملكة لتخفيف الأعباء المالية التي أحدثتها الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، حيث ارتفاع الأسعار يسبب ضغط كبير على محدودي الدخل، وتهدف المملكة العربية السعودية تحقيق حياة كريمة للمواطن السعودي في ضوء رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي.

موعد صرف “مقطوعة الضمان الاجتماعي” لشهر محرم 1441، إقترب موعد الصرف للمبالغ المقررة لمستحقي مقطوعة الضمان لشهر محرم 1441، حيث قرب العيد الوطني للمملكة العربية السعودية خلال أيام، وعلية فمن المؤكد أن يكون موعد صرفها متزامن مع دخول العيد الوطني، ونعرض عليكم رابط الاستعلام عنها.

وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتحديد موعد لصرف دفعات “مقطوعة الضمان” للمستفيدين الذين ينطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة، بعد عمل بحث اجتماعي للتأكد من أحقية المتقدمين من عدمه، ومن المنتظر صرف دفعة المحرم خلال الأيام القليلة القادمة لإقتراب نهاية الشهر.

رابط الاستعلام عن “مقطوعة الضمان الاجتماعي”

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موعد صرف “مقطوعة الضمان” لشهر محرم 1441

يبحث العديد من المتقدمين للحصول على “مقطوعة الضمان“، عن موعد صرف دفعة شهر محرم، حيث لم يتم الإعلان حتي الأن عن موعد صرفها بالرغم من قرب انتهاء شهر المحرم، ومن المتوقع صرفها خلال الأيام القادمة قبل انتهاء الشهر، ويتم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال “رابط الاستعلام المباشر لمقطوعة الضمان“.

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شروط الحصول على “مقطوعة الضمان”

أن يكون المتقدم للحصول عليها من غير المستفيدين بمعاشات الضمان الاجتماعي. ألا يقل سن المتقدم عن 35 عاماً. ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية. يستفيد منها الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود. أقصي مبلغ يحصل عليه المتقدم 30 ألف ريال. يتم صرفها مرة واحدة للمستفيد خلال العام. يتم تحديد الأقدم في التقديم على المقطوعة للصرف أولاً.

الفئات المستحقة لمقطوعة الضمان