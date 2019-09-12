دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وزير التعليم يوجه باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم في المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا، لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة من معالجة أوضاعهم.

جاء ذلك، في تغريدة لوزير التعليم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار فيها إلى أن قراره يأتي استمرارًا للجهود الإنسانية لقيادة المملكة في إتاحة حق التعليم للجميع.