وزير التعليم يوجه باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم في المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا، لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة من معالجة أوضاعهم.
جاء ذلك، في تغريدة لوزير التعليم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار فيها إلى أن قراره يأتي استمرارًا للجهود الإنسانية لقيادة المملكة في إتاحة حق التعليم للجميع.
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