مصادر "سبق": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

نفت مصادر "سبق" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.

وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩