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نفت مصادر "سبق" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.
وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "سبق": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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