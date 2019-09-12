السعودية اليوم / بدء العمل في وحدة الغسيل البريتوني بصحة الحدود الشمالية



عرعر 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت "صحة الحدود الشمالية" عن بدء العمل في وحدة الغسيل البريتوني بالمنطقة، وذلك بمستشفى عرعر المركزي، حيث يتميز الغسيل البريتوني بسهولة الاستخدام وعدم الحاجة للحضور ثلاث مرات أسبوعياً.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة "مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان"، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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09:09ت م

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