السعودية اليوم / تأمين أجهزة متقدمة للغسيل الدموي بمستشفيات الباحة



الباحة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

زودت "وزارة الصحة" المستشفيات المرجعية بمنطقة الباحة، بـ 4 أجهزة متقدمة لعمل الغسيل الدموي المستمر بالعنايات المركزة، وذلك بواقع جهازين بمستشفى الملك فهد بالباحة، وجهازين بمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.

يأتي ذلك تواصلاً للجهود المبذولة لخدمة مرضى الاعتلال الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة، ومواكبة أحدث التقنيات لعملية الغسيل الكلوي.

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09:06ت م

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