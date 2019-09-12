السعودية اليوم / "أهمية لزوم جماعة المسلمين" محاضرة بتعاوني جنوب حائل



حائل 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان "أهمية لزوم جماعة المسلمين"، في جامع فاطمة الجوهر بعد صلاة المغرب.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر محرم.

// انتهى //

08:21ت م

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