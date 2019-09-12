شكرا لقرائتكم إعاقة مرورية على طريق الأمير ماجد بجدة بعد اصطدام مركبتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-12 إعاقة مرورية على طريق الأمير ماجد بجدة بعد اصطدام مركبتين متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) وقوع حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة جدة، على طريق الأمير ماجد باتجاه الشمال.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث نتج عنه وقوع عدد من الإصابات، كما أدى ذلك إلى إعاقة الحركة المرورية على الطريق.

ولفت (911) إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، فيما لم يوضح المركز أية تفاصيل أخرى عن الحادث.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعاقة مرورية على طريق الأمير ماجد بجدة بعد اصطدام مركبتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.