الان تتابع التخصصات الصحية تعلن فتح باب التوظيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التوظيف عبر برنامج تمهير التدريب على رأس العمل للرجال والنساء حديثي التخرج من حملة درجة البكالوريوس للعمل بالهيئة بالرياض بمسمى متدرب برنامج تمهير. ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم او المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على شهادة البكالوريوس وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص. ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي :

http://scfhs.mihnati.com/AR/jobs/detail?jid=1004414&chlng=y

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