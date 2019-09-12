59 وظيفة أكاديمية في جامعة بيشة

جدة - عمرو شويل بيشة -الخليج 365:

أعلنت جامعة بيشة عن حاجتها لشغل 59 وظيفة أكاديمية برتبة معيد بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً في بعض التخصصات العلمية للعام الجامعي 1441/1440هـ.

وعلى من تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة التقدم على موقع العمادة الإلكتروني عبر أيقونة التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/01/16 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1441/01/27 هـ.

ومن ضمن شروط التعيين على وظيفة معيد: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم من خريجي الأعوام التالية: 1435/1436هـ، 1436/1437هـ ،1437/1438هـ ،1438/1439هـ 1439/1440هـ.

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الا يزيد عمر المتقدم عن (30 عاماً) بالهجري وأن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من الوزارة في نفس التخصص المطلوب وأن تكون الدراسة بنظام الانتظام.

لم يسبق له الرسوب في إي مادة في تخصصه والا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

الحصول على درجة (60) في اختبارات قدرات للجامعيين كحد أدنى واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الكليات والاقسام العلمية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://jobs.ub.edu.sa/