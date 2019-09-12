محمد بن مسعود - الدمام - أجريت على 28 ألف شخص للبحث في ارتباط الطول بالتنبؤ بالمخاطر الصحية وجدت دراسة مثيرة للجدل، أن الأشخاص فارعي الطول، يمكن أن يكونوا محميين من مرض السكري من النوع 2، وتَبَيّن أن كل 10 سم إضافية في الطول، تُقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 41% لدى الرجال، و33% لدى النساء.

ويعتقد الباحثون من المعهد الألماني للتغذية البشرية، بوتسدام- ريبروك، أن السبب في ذلك هو أن الأفراد ذوي القامة القصيرة لديهم نسبة عالية من الدهون في الكبد، مع ارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

وبحسب "روسيا اليوم"، يتمتع الأشخاص أصحاب القامة الطويلة بحساسية أكبر للأنسولين وخلايا بيتا أكثر كفاءة، وهو نوع من الخلايا الموجودة في البنكرياس والتي تصنع الأنسولين.

وقال الباحثون، الذين تتبعوا حالة 28 ألف شخص: إن معدل الطول كان "علامة مفيدة" للتنبؤ بخطر الإصابة بمرض السكري.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Diabetologia الطبية، أن ارتباط الطول بمخاطر السكري، يبدو أقوى بين الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، مع انخفاض خطر الإصابة بنسبة 86% لدى الرجال لكل 4 بوصات من الطول، و67% بالنسبة للنساء.

ولدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة؛ ارتبطت كل 4 بوصات إضافية بانخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 36% عند الرجال، و30% لدى النساء.

وقال مُعِدّو الدراسة أيضًا: إن الخطر المتزايد لدى الأفراد الأقصر طولًا؛ يمكن أن يكون بسبب ارتفاع نسبة الدهون في الكبد، و"عدم ملاءمة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قِصَر القامة؛ قد يتواجد لديهم مستويات عالية من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، مقارنة بالأشخاص ذوي القامة الطويلة.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 08:45 AM Advertisements أجريت على 28 ألف شخص للبحث في ارتباط الطول بالتنبؤ بالمخاطر الصحية دراسة مثيرة عن قصار القامة: 10 سم فقط قد تكون سببًا لهذه الأمراض دراسة مثيرة عن قصار القامة: 10 سم فقط قد تكون سببًا لهذه الأمراض وجدت دراسة مثيرة للجدل، أن الأشخاص فارعي الطول، يمكن أن يكونوا محميين من مرض السكري من النوع 2، وتَبَيّن أن كل 10 سم إضافية في الطول، تُقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 41% لدى الرجال، و33% لدى النساء.

ويعتقد الباحثون من المعهد الألماني للتغذية البشرية، بوتسدام- ريبروك، أن السبب في ذلك هو أن الأفراد ذوي القامة القصيرة لديهم نسبة عالية من الدهون في الكبد، مع ارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

وبحسب "روسيا اليوم"، يتمتع الأشخاص أصحاب القامة الطويلة بحساسية أكبر للأنسولين وخلايا بيتا أكثر كفاءة، وهو نوع من الخلايا الموجودة في البنكرياس والتي تصنع الأنسولين.

وقال الباحثون، الذين تتبعوا حالة 28 ألف شخص: إن معدل الطول كان "علامة مفيدة" للتنبؤ بخطر الإصابة بمرض السكري.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Diabetologia الطبية، أن ارتباط الطول بمخاطر السكري، يبدو أقوى بين الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، مع انخفاض خطر الإصابة بنسبة 86% لدى الرجال لكل 4 بوصات من الطول، و67% بالنسبة للنساء.

ولدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة؛ ارتبطت كل 4 بوصات إضافية بانخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 36% عند الرجال، و30% لدى النساء.

وقال مُعِدّو الدراسة أيضًا: إن الخطر المتزايد لدى الأفراد الأقصر طولًا؛ يمكن أن يكون بسبب ارتفاع نسبة الدهون في الكبد، و"عدم ملاءمة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قِصَر القامة؛ قد يتواجد لديهم مستويات عالية من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، مقارنة بالأشخاص ذوي القامة الطويلة. الكلمات المفتاحية

، دراسة مثيرة عن قصار القامة: 10 سم فقط قد تكون سببًا لهذه الأمراض ،

المصدر : الخليج 365